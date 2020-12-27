Поздравление Олега Николаева с Днем спасателя!

Уважаемые

сотрудники и ветераны

службы

спасения Чувашии!

Поздравляю вас

с профессиональным

праздником и 30-летием

МЧС России!

Наши спасатели по

праву считаются профессионалами высочайшего

класса. Сотрудники МЧС

имеют опыт работы в самых непростых условиях,

провели множество уникальных спасательных

операций.

Непоколебимое мужество, компетентность,

умение в чрезвычайной

ситуации быстро и эффективно решать сложные

задачи – вот за что мы ценим наших спасателей.

Выражаю слова искренней признательности

всем людям, избравшим

делом жизни работу в

службах спасения!

От всей души желаю

вам здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма!

Глава

Чувашской Республики

О. НИКОЛАЕВ.