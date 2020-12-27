Уважаемые
сотрудники и ветераны
службы
спасения Чувашии!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником и 30-летием
МЧС России!
Наши спасатели по
праву считаются профессионалами высочайшего
класса. Сотрудники МЧС
имеют опыт работы в самых непростых условиях,
провели множество уникальных спасательных
операций.
Непоколебимое мужество, компетентность,
умение в чрезвычайной
ситуации быстро и эффективно решать сложные
задачи – вот за что мы ценим наших спасателей.
Выражаю слова искренней признательности
всем людям, избравшим
делом жизни работу в
службах спасения!
От всей души желаю
вам здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма!
Глава
Чувашской Республики
О. НИКОЛАЕВ.
Поздравление Олега Николаева с Днем спасателя!
Уважаемые
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