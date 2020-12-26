26 Дек

Сегодня в Торханах открылась библиотека нового типа

На торжественное событие приехали замминистра культуры Чувашии Елена Чернова, директор Национальной библиотеки Роза Лизакова, другие официальные лица.
Напомним, Торханская библиотека стала победителем конкурсного обора на создание модернизированных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и получила межбюджетный трансферт в размере 5 млн руб. После ремонта в библиотеке создано современное функциональное зонирование для всех категорий пользователей с выделением пространства для чтения, общения, доступа к современным информационным ресурсам, творчества и отдыха. В помещениях выполнены высококлассные дизайнерские работы по декоративному оформлению стен, выставочных и рабочих зон. 

Автор записи: anna

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