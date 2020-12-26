В Чувашии объем бюджетных ассигнований на поддержку бизнеса увеличен в 23 раза

Объем средств, выделенных из бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашии, в 2020 году составил 1 млрд 378,4 млн рублей. Тогда как в первоначально утвержденном Законе о бюджете было учтено лишь 59,6 млн рублей. Рост бюджетных ассигнований — в 23 раза. Об этом сообщили в Минфине Чувашии.

Кроме того, значительное увеличение в 2020 году зафиксировано и по налоговым преференциям. Так, при планировании бюджета на текущий год закладывалась поддержка МСП в сумме 50,2 млн рублей, по факту оказана в объеме 1 млрд 213,1 млн рублей.

«В целом, по решениям Президента страны, которые были направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, в Чувашии более чем 28 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, в основном малый и средний бизнес, получили помощь в различных формах — в виде отсрочки арендных платежей, отсрочки оплаты налогов, субсидий на выплату заработной платы, льготных кредитов на поддержание численности работающих», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев в рамках инвестиционного послания на заседании Высшего экономического совета 25 декабря.

Ранее мы сообщали, в эфире программы «ВЕСТИ Интервью» руководитель региона анонсировалновые направления поддержки бизнеса, которые станут доступны в новом 2021 году.

Источник: чувашинформ.рф