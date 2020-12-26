Стимул для развития вперёд

В 2021 году в республике станет на 61 «Точку роста» больше, сообщается на сайте информационного агентства Чувашинформ. Центры образования гуманитарного и цифрового профилей под таким названием откроются в сельских населенных пунктах и малых городах Чувашии. В уходящем году «Точки роста» были открыты на базе 42 школ в разных уголках республики, в том числе и в школах № 1 и № 2 г. Шумерли. Центры получили оборудование на общую сумму более 1 млн 695 тыс. рублей. Об этом газета упоминала в последнем номере от 25 декабря, рассказывая о реализации в городе и в районе нацпроекта «Образование».

А подробный материал был посвящен опыту работы Ходарской школы, в которой благодаря открытию «Точки роста» уже появились первые достижения.

Уместить всю информацию, собранную в ходе посещения школы, на печатных полосах газеты было невозможно. Многое осталось за кадром — это и фотографии, демонстрирующие богатое оснащение кабинетов, и проектная работа победителя районного этапа олимпиады по технологии Алексея Сенаторова «Мир Юрского периода», и многое другое.

Большим плюсом «Точки роста» является то, что она активно используется как коворкинг-центр, то есть в общем пространстве организовывается труд учащихся с разной занятостью. Использование медиа-зоны позволяет школьникам 8-11-х классов совершенствовать коммуникативные навыки, развивать креативность, стратегическое и пространственное мышление.

Как отметили в ходе беседы с корреспондентом ребята, с открытием «Точки роста» занятия стали намного интереснее. Расширились возможности конструирования роботов, ведь в центре представлено четыре вида конструкторов-лабораторий для разных возрастных категорий исследователей и разного уровня их умений.

Посещение «Точки роста» доступно для обучающихся всех классов, поэтому можно сказать, что все 107 обучающихся Ходарской школы охвачены основными и внеурочными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей.

Т. Александрова.