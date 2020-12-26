Скоро в свет выйдет книга о подвигах строителей оборонительных рубежей

Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» будет опубликована в 2021 году.

На ее страницах будут использованы архивные документы и фотографии. Воспоминания участников военно-полевого строительства, схемы и карты рубежей раскроют читателям неизвестные факты из истории массового трудового подвига жителей республики. Над изданием работает коллектив авторов: кандидаты исторических наук, доценты вузов Чувашии.

Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» адресована детям и их родителям. Она полезна для изучения в кругу семьи: разные поколения смогут вместе приобщиться к истории малой родины и страны в целом.

Напомним, что решение о строительстве оборонительных рубежей принял Государственный Комитет Обороны СССР в октябре 1941 года. На участке Казанского рубежа работы были завершены 11 февраля 1942 года, на Сурском – 21 февраля 1942 года. В строительстве фортификационных линий на территории Чувашии по официальным данным принимали участие более 170 тысяч человек.

Отметим, что 2021-й указом Главы республики объявлен годом, посвященным подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Чтобы увековечить память о героизме тружеников тыла на трассе М7 в Чувашии установят мемориал.

Ранее мы писали о том, что марафон событий, посвященных памяти земляков, самоотверженно трудившихся на возведении оборонительных линий, стартовал 28 октября.

Источник: чувашинформ.рф.