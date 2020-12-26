Самозанятые в Чувашии заработали почти 350 миллионов рублей

Об этом 25 декабря в своем инвестиционном послании сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Напомним, с 1 июля в Чувашии введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он дает возможность легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном формате.

По данным Минэкономразвития Чувашии, сейчас в республике зарегистрировано свыше 6 тысяч самозанятых граждан.

«Примерно 30% из них осуществляют свою деятельность за пределами Чувашской республики. То есть те, кто мигрировал для трудовой деятельности в другие регионы, ранее числились безработными, а сейчас имеют статус самозанятых и тем самым могут себе обеспечить социальные и пенсионные гарантии».

Суммарный доход, задекларированный самозанятыми, на данный момент составляет почти 350 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Правительство страны рассматривает возможность дополнительной поддержки самозанятых.

Источник: чувашинформ.рф.