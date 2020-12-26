Олег Николаев исполнит сразу две детские мечты с «Ёлки желаний»

В этот Новый Год Глава Чувашии станет Дедом Морозом для 14-летней Маши и 12-летнего Ивана – сразу двух ребят, которые загадали желание на всероссийской акции «Ёлка желаний». Их мечты исполнятся.

«В этих желаниях нет ничего сверхъестественного. В то же время это ожидание настоящего чуда, которого иногда так не хватает даже самым закаленным и суровым взрослым: 14-летняя Маша мечтает покататься на лошади, а 12-летний Иван хочет попробовать себя в роли машиниста поезда. Добрые мечты. Исполним», — написал Олег Николаев в своем инстаграм.

Напомним, президентская благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала 11 декабря. Некоторые дети уже получили свои подарки, другие – в ожидании новогоднего чуда.

Источник: чувашинформ.рф.