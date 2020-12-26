Кадровое обеспечение объектов социальной инфраструктуры на селе должно стать приоритетом в работе глав муниципальных образований

На этом сегодня акцентировал внимание Глава Чувашии Олег Николаев в ходе работы круглого стола «Развитие культуры села – одно из главных направлений государственной политики» в Канашском районе.

Было отмечено, республикой вложены значительные средства в строительство и модернизацию сельских учреждений культуры. Но актуальной остается проблема сокращения их персонала — за 4 года она уменьшилась на 23%.

«Мы честно должны признавать имеющиеся проблемы. Аналогичная ситуация сегодня фиксируется в ряде ФАПов: здания есть, а специалистов в них нет. Задача обеспечения кадрами должна стать приоритетной. Мы должны принимать действенные меры в этом направлении», – подчеркнул руководитель региона.

Олег Николаев поставил задачу при участии глав районов выработать решение вопроса кадрового обеспечения учреждений культуры на селе. Он также поручил усилить работу по подготовке соответствующих специалистов, в том числе через формы дополнительного образования и профессиональной переподготовки.

Добавим, накануне Глава Чувашии подписал Указ о дополнительных мерах по развитию кадрового потенциала Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф.