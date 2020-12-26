Для строительства сельских клубов в Чувашии будут использовать типовые проекты

Тему эффективности вложения средств в модернизацию сельской культуры обсудили 26 декабря на круглом столе в деревне Хучель Канашского района, в котором принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

По словам министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой, потребность в новых клубах в районах республики огромная, но необходимость разработки проектно-сметной документации зачастую оказывается неподъемной задачей для муниципалитетов, связанной с большими экономическими и временными затратами.

Кроме того, как показала проверка аудиторов Контрольно-счетной палаты Чувашии, стоимость экспертизы проектно-сметной документации на одинаковые проекты строительства клуба на 100 мест в разных районах может разниться от 200 до 500 тысяч рублей.

«Это связано с тем, что каждый район самостоятельно разрабатывает проектно-сметную документацию, самостоятельно выбирает проект. Мы для себя ставим задачу совместно с Минстроем Чувашии в течение 2021 года разработать типовые проекты клубов на 50, 100 и 150 мест», – заявила министр.

Светлана Каликова также обратила внимание, что сырая проектно-сметная документация, которая требует постоянных изменений и корректировки по ходу работ, серьезно задерживает строительные работы и напрямую влияет на освоение муниципальными образованиями выделенных субсидий.

«За последний год мы взяли тренд на максимальное обеспечение синергии в различных программах. Если мы реализуем проекты по строительству и капитальному ремонту объектов культурного значения, то, очевидно, это должно повлечь за собой существенное и кардинальное изменение пространства того или иного населенного пункта», – заметил Глава Чувашии.

Олег Николаев добавил, что при строительстве новых объектов необходимо ориентироваться на численность населения, реально проживающего в селе или деревне. Также по его словам, «дома культуры и сельские клубы должны быть многофункциональными и предоставлять возможность проведения различных мероприятий как органам управления сельскими территориями, так и самим жителям».

Ранее мы сообщали, что в 2020 году в Чувашии построили 3 и отремонтировали 20 сельских домов культуры.

Источник: чувашинформ.рф.