Голосование по судьбе двух заброшенных зданий в Новочебоксарске пройдет в начале 2021 года

Об этом сегодня заявил глава городской администрации Павел Семенов. Речь идет о зданиях бывшего техникума прикладной биотехнологии и кинотеатра «Атăл» в центре Новочебоксарска.

«Мы хотим выслушать мнение горожан, понять, что они хотят видеть там. Обсуждения и опросы уже в начале следующего года пройдут и в местных средствах массовой информации, и на официальном сайте администрации города», – рассказал Павел Семенов.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время в Новочебоксарске пройдет инвентаризация всего имущественного комплекса, чтобы такие вопросы впредь не возникали.

Напомним, на пресс-конференции по итогам года журналисты спросили Главу Чувашии о судьбе заброшенных зданий в городе-спутнике.

Тогда Олег Николаев отметил, что правительство региона поддержит инициативу нового главы города Новочебоксарска в решении этого вопроса при его максимальном общественном обсуждении.

Источник: чувашинформ.рф.