Глава Чувашии Олег Николаев назвал работу сельских домов культуры недостаточно эффективной

Тема эффективности работы домов культуры на селе обсуждалась на круглом столе в д. Хучель Канашского района. По словам Главы Чувашии жители муниципалитетов должны иметь возможность проводить досуг в новом формате.

В пример Олег Николаев привел опыт работы библиотеки имени В. Чаплиной, которая была открыта в Чебоксарах 25 декабря. Помимо читального зала, там есть коворкинг-зона, музыкальный салон, интро-зал с гаджетами виртуальной реальности и программами для моделирования.

«Сельские дома культуры должны стать многофункциональными площадками. Самое главное – это способность и желание менять подходы в своей деятельности, в соответствии с запросами жителями», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев добавил, что востребованными у жителей сельской местности могут интерактивные мероприятия, классические концерты, театральные постановки.

Одним из положительных примеров Глава Чувашии привёл Канашский район, где клубы стараются использовать по-максимуму и проводить мероприятия еженедельно. Руководитель региона рекомендовал властям муниципалитетов изучать и перенимать интересные для досуга селян наработки.

Источник: чувашинформ.рф.