Гарантийный фонд Чувашии получит дополнительно более 400 миллионов рублей

Из федерального бюджета предусмотрено финансирование на докапитализацию Гарантийного фонда Чувашии в размере 404 млн. руб. в 2021 году. В этом же году организации было направлено 454,5 млн. руб. на предоставление поручительств для получения субъектами МСП кредитов в финансовых организациях. На сегодня профинансировано 36 инвестиционных проектов на сумму 136 млн. руб. До 1 апреля 2021 года планируется освоить еще 318 млн. рублей.

В ходе заседания Высшего экономического совета 25 декабря вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов отметил: «В 2020 году в рамках ИПСЭР для обеспечения льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам докапитализированы из федерального бюджета две республиканские организации инфраструктуры поддержки предпринимательства – Агентство по поддержке малого бизнеса Чувашской Республики и Гарантийный фонд Чувашской Республики на сумму 1 миллиард рублей».

Напомним, на заседании ВЭС Глава республики Олег Николаев выступил с инвестиционным посланием к предпринимательскому сообществу и органам власти, в котором, в частности, поставил задачу завершить реформирование институтов развития и институтов поддержки МСП в Чувашии к середине января наступающего года.

Источник: чувашинформ.рф