В 2021 году в Чувашии откроются новые школы

«Современная школа» – одна из программ, которая реализуется в Чувашии в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря ей в наступающем году в республике распахнут свои двери сразу несколько новых школ.

Уже началось строительство школы на 108 мест в деревне Кашмаши Моргаушского района, пристроя на 120 мест к Шыгырданской СОШ Батыревского района, а также школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый» г. Чебоксары, которая откроется в 2022 году.

По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева были проведены специальные демографические исследования с прогнозом рождаемости на следующие пять лет. Они помогут в принятии решений о необходимости возведения школ и детских садов в том или ином районе.

«Вопрос строительства школ нельзя откладывать. Дети должны учиться здесь и сейчас», – отметила министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева на пресс-конференции, подводящей итоги работы ведомства за 2020 год.

Напомним, в уходящем году ученики в Чувашии сели за парты двух новых школ. Одна из них – самая большая в ПФО, на 1600 мест, – появилась в чебоксарском микрорайоне «Новый город», другая – на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест – в селе Байгулово Козловского района. Причем, последняя по оснащенности ничуть не уступает современным городским учебным заведениям.

Источник: чувашинформ.рф.