В 2020 году построили 3 и отремонтировали 20 сельских домов культуры

Об этом сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова в ходе круглого стола, посвященного развитию культуры села. Мероприятие состоялось сегодня в новом Доме культуры д. Хучель Канашского района, который, кстати, ввели в эксплуатацию в этом году.

«В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году 1 клуб капитально отремонтирован и построены 3 новых клуба. Еще 19 сельских клубов отремонтированы по программе «Местный дом культуры», — рассказала министр.

Помимо этого, распахнули свои двери новые ДК в с. Янгильдино Чебоксарского района и в д. Буртасы Вурнарского района.

Кроме того, в уходящем 2020 году за счет средств нацпроекта «Культура» обновлены 4 библиотеки нового поколения: Кшаушская сельская библиотека Чебоксарского района, Большесундырская сельская библиотека Моргаушского района, Торханская сельская библиотека Шумерлинского района и центральная библиотека Мариинско-Посадского района.

Общие объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультуры Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской Республики в 2020 году составили 3,8 млрд рублей. А на строительство, ремонт, реставрацию и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и архивов в рамках реализуемых федеральных и республиканских проектов и программ в текущем году направлено 855,6 млн рублей.

В 2021 году восстановление культурных центров досуга в республике продолжится. На строительство дома культуры в Моргаушском районе и капитальный ремонт двух сельских домов культуры в Батыревском и Янтиковском районах уже предусмотрены средства.

В следующем году ряды модернизированных библиотек должны пополнить еще 2 муниципальные библиотеки — Атлашевская сельская библиотека Чебоксарского района и центральная библиотека Ибресинского района. Обе — победители конкурсного отбора на создание модельных библиотек.

Напомним, Олег Николаев поручил учитывать самобытные особенности национальной культуры при оформлении библиотек.

Источник: чувашинформ.рф.