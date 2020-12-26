В Чувашии появилась карта активного зимнего отдыха

Она размещена на портале пространственных данных, сообщает республиканский Минцифраз.

Катание на коньках и лыжах – любимые виды зимнего отдыха для многих взрослых и детей. Для удобства жителей и гостей республики региональный центр информационных технологий при поддержке Минспорта Чувашии запустил новый проект, посвященный активному отдыху на свежем воздухе.

На портале пространственных данных появилась информация о катках, хоккейных коробках и лыжных трассах, расположенных во всех муниципалитетах республики. Интерактивная карта содержит перечень специализированных мест с геометками, кликнув на которые пользователи портала могут узнать адреса, номера телефонов и график работы площадок для зимнего досуга.

Отметим, что по уровню обеспеченности населения спортивными объектами Чувашия находится среди лидеров в Приволжском федеральном округе.

Источник: чувашинформ.рф