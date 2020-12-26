В Новочебоксарске могут появиться газоанализаторы для контроля окружающей среды

25 декабря на заседании Высшего экономического совета Чувашии рассмотрели программу развития Новочебоксарска.

Градообразующая отрасль – химическая промышленность, поэтому экологическая обстановка является приоритетом для местных властей.

«Мы ставим перед собой задачу осуществлять мониторинг окружающей среды, а также обеспечивать жителей города достоверной информации о качестве воздуха. При этом достоверными источниками получения таких данных могли бы стать газоанализаторы с центральной системой мониторинга состояния окружающей среды. Для этого мы предлагаем проработать вопрос возможности участия Чувашской Республики в новых соответствующих мероприятиях национального проекта «Экология», – подчеркнул глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов.

Он также отметил, что планы по социально-экономическому развитию города включают в себя 42 инфраструктурных и 14 инвестиционных проектов.

Олег Николаев поддержал инициативы недавно назначенного сити-менеджера. «У города Новочебоксарска великолепные возможности. Я со своей стороны и органы власти, мы рассматриваем каждое муниципальное образование как часть нашего общего дома – Чувашии. Развитие каждого муниципального образования дает вклад в общее развитие региона», – подчеркнул он.

Напомним, мы писали о том, что ситуация с экологией в Новочебоксарске находится на контроле властей.

Источник: чувашинформ.рф.