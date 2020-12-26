В Госжилинспекции рассказали, как в Чувашии будет вывозиться мусор в праздники

Сегодня, 26 декабря, руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков провел рабочую встречу с руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МВК «Экоцентр» Виктором Лагуновским. Обсудили график вывоза твердых коммунальных отходов в предстоящие праздничные и выходные дни.

«По статистике в конце декабря и в новогодние выходные количество мусора увеличивается в несколько раз. Как показал опыт прошлого года, на некоторых площадках контейнеры 31 декабря приходилось вывозить дважды, при том 1 января они вновь были заполнены», — рассказал руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать санитарные нормы при вывозе ТКО. Это значит, что если мусора в Новый год становится больше, то и вывозить его региональный оператор должен чаще.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МВК «Экоцентр» к предстоящим праздникам готовит и людей, и технику. «В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременного вывоза ТКО в новогодние праздничные дни с 31 декабря и по 10 января мы переходим на усиленный режим работы. Будет организованно ежедневное дежурство ответственных за каждый муниципалитет. В праздничные дни на линии выйдет сто шестьдесят единиц техники по всей республике», — сказал генеральный директор ООО «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский. И добавил, что при переполненных контейнерах люди могут звонить по телефонам: 8(8352)70-92-27, 8(8352)70-97-17.

Напомним, ранее мы писали о том, что в этом году в республике по поручению Олега Николаева был приостановлен рост тарифа на вывоз мусора.

Источник: чувашинформ.рф.