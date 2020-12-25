«Ёлка желаний» исполняет мечты

В минувший вторник депутаты городского собрания стали добрыми волшебниками, приняв участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Теперь восьмилетний Захар Калачев сможет играть и записывать музыку на самом настоящем синтезаторе, подаренном ему депутатом Леонидом Прониным, а мечту семилетнего Владика Кузнецова прокатиться на снегоходе воплотил в жизнь Юрий Калугин.

Захар родился с диагнозом ДЦП, сейчас он учится в 1 классе школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала мама Елизавета, мальчик растет подвижным, любознательным, с хорошим музыкальным слухом. Именно поэтому два года назад она повела его в Центр детского творчества на занятия музыкой. Педагог Анастасия Владимировна Леонтьева, ненавязчиво обучая мальчика игре на синтезаторе, привила ему любовь к музыке. Под её руководством Захар проявлял неподдельный интерес к занятиям, с большим удовольствием играл небольшие музыкальные отрезки. Мама решила всячески развивать музыкальные способности сына. «Приобрести современный инструмент было нашей мечтой. Оставив письмо для Деда Мороза на сайте Ёлкажеланий.рф, до конца не верила, что желание моего сына будет исполнено. но чудо произошло», — со слезами на глазах поделилась Елизавета.



«Мне особенно приятно исполнить желание Захара — он живет в моем округе. Возможно, в будущем мальчик станет известным музыкантом и прославит Шумерлю», — выразил надежду Леонид Пронин.

Воспитанник детского сада «Колокольчик» Владик Кузнецов давно мечтал прокатиться на снегоходе. «Однажды сын увидел, как в парке детей катают на снегоходе. Это произвело на него впечатление, и потом он не раз говорил нам об этом, — рассказала мама Надежда о мечте своего сына. — Ни у кого из знакомых такой машины нет. Оставалось надеяться только на Деда Мороза. Спасибо за воплощение мечты!»



«Улыбка ребенка – что может быть ценнее? Рад был осуществить желание мальчика и увидеть в его глазах счастье», — поделился с нами Юрий Калугин.



Напомним, что Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в рамках проекта «Мечтай со мной», помогающего в основном тяжелобольным детям, сиротам и детям из малообеспеченных семей исполнять мечты. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Президента России Владимира Путина.



Акция «Ёлка желаний» необходима не только детям и их родителям, но и самим дарителям. Стать ближе к проблемам особых и социально-незащищенных детей, окунуться в мир чудес и стать добрым волшебником может каждый. Ведь это так просто – исполнить детскую мечту!

Ольга Дмитриева.