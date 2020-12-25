Шефство над люком

Дорогу по улице Косточкина иначе как проблемной не назовешь. Изначально предполагалось, что ее строительство (наряду с дорогой по улице Интернациональной) должно завершиться к 30 сентября текущего года. Затем вскрылись дополнительные проблемы, и сроки окончания работ были отодвинуты до 1 декабря.



В то, что работы все же завершатся в этом году, верилось с трудом. И действительно, выпал снег, строительство снова пришлось отложить. Шумерлинцы — народ терпеливый, они готовы ждать и дальше. но тут обнаружилась другая проблема. Практически на проезжей части дороги расположился открытый люк, представляющий опасность как для пешеходов, так и для автотранспорта.



Проблему открытого люка наша газета уже неоднократно поднимала в своих группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». В первый раз — 13 октября — с целью предупреждения водителей и пешеходов об опасности. Публикация нашла широкий отклик среди подписчиков. «Это обязанность генподрядчика — в процессе строительства содержать проезды в надлежащем состоянии», — написал один из шумерлинцев, известный большим опытом работы в сфере строительства. Да и остальные сошлись во мнении, что за люками нужен глаз да глаз.



18 декабря. Этот же люк, на перекрестке улиц Щербакова и Косточкина, снова открыт. В этот раз в него угодило колесо машины. Кто виноват в том, что пострадал транспорт, и что делать? А ведь это не первый случай.



Информация об открытом люке снова была размещена в наших группах в социальных сетях. Мы решили проследить, как будет меняться ситуация. Через трое суток люк по-прежнему оставался открытым. Как отметила администрация города в комментариях к нашей информации, «в пятницу (18 декабря) данный люк был огорожен, и ранее не раз устанавливалась конструкция, обозначающая опасность». К слову, там действительно лежала пара досок — будто неравнодушные граждане из подручных средств соорудили нечто, предупреждающее об опасности.



Нормальная оградительная конструкция была все-таки установлена. Это произошло 21 декабря — МУП «Коммунальник» провел работу по обеспечению безопасности на участке дороги по улице Косточкина. Хочется надеяться, что автолюбители заметят данную конструкцию и безопасно ее объедут.



Администрацией города также направлено очередное претензионное письмо в адрес подрядчика, не завершившего строительство дороги, в чьей ответственности находится обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке.

А что касается непосредственно дороги, то в Управлении градостроительства и городского хозяйства администрации Шумерли отметили, что контракт с подрядчиком — ООО «Дортех» — в силе. Работы продолжатся в следующем году, когда дороги освободятся от снега. Задержка строительных работ связана с выявленными несоответствиями в проектной документации, появилась необходимость внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу в части внесенных изменений. и только тогда можно будет продолжить работу.

Татьяна Александрова.