С 1 по 25 декабря в Шумерле зарегистрировано 190 случаев заболевания КОВИД-19

Больным и контактным лицам выдано 247 уведомлений о самоизоляции. Такие данные озвучены начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле Евгением Лариным на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 25 декабря. Несколько случаев зафиксировано в организациях — школах 1 и 8, детсадах 16 и 14, ШЗСА и ММЦ. Как отметил докладчик, резкого скачка заболевших нет, идёт равномерный рост. По мнению санитарного врача, он связан не столько с заражением, сколько с ростом числа обследований.

Наталья Игнатьева.