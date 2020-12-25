22 декабря депутаты Собрания депутатов Шумерли от фракции

«Единая Россия» приняли участие в акции "Спасибо врачам!

"Они преподнесли медикам Шумерлинского ММЦ подарки –

более 50 кг сладостей и новые чайники.

«В столь непростое время медработники, не жалея своего здоровья, принимают самое непосредственное участие в спасении пациентов, — сказал глава города Шумерли, председатель городского Собрания депутатов Сергей Яргунин. – А подобные акции объединяют депутатов, жителей города и помогают обратить внимание общества на самоотверженный труд врачей».



Депутат Собрания Леонид Пронин отметил, что прежде всего, народные избранники хотели поддержать, медиков морально, чтобы преподнесенные ими сладости хоть как-то скрасили быт тех, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией и в сложнейших условиях продолжает заботиться о здоровье людей.



Со своей стороны, главный врач Шумерлинского ММЦ, депутат городского Собрания Сергей Демьянов поблагодарил дарителей как за материальную, так и за моральную поддержку и отметил, что участковая сеть больницы сегодня прикладывает все силы, чтобы оказывать посильную медицинскую помощь населению.

Марина Ветликова.