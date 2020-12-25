Следующий участок улицы Щербакова будет отремонтирован

Во вторник Управление градостроительства и городского хозяйства администрации Шумерли объявило электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог.



Согласно аукционной документации в апреле-июле 2021 года предстоит отремонтировать участок улицы Щербакова от улицы Советской до улицы Казанской. Предполагается на эти цели направить до 23,7 миллиона рублей из республиканского и городского бюджетов — такова максимальная цена контракта.



Напомним, что этим летом по республиканской программе «Развитие транспортной системы» на улице был проведен ремонт участка от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Советской. Годом ранее новый асфальт появился на участке от улицы Октябрьской до улицы Маршала Жукова.

Наталья Владимирова.