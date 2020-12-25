Свыше 138 млн. рублей планируется направить на модернизацию ЖКХ Новочебоксарска в 2021 году

25 декабря на заседании Высшего экономического совета обсуждалась реализация Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020 – 2025 годы в г. Новочебоксарске.

В наступающем году по данной программе Новочебоксарску предусмотрено предоставление субсидий в объеме 138,7 млн. рублей на реконструкцию теплосетей, строительство сетей водоотведения и водоснабжения микрорайона «Липовский», а также на разработку проектно-сметной документации на модернизацию объектов водоснабжения города.

«Сфера ЖКХ действительно имеет большой процент износа. Основная проблема модернизации – отсутствие проектно-сметной документации. В следующем году именно Новочебоксарск получил на проектирование больше всего средств. Это говорит о том, что модернизации сетей в Новочебоксарске уделяется серьезное внимание», – отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев.

Напомним, что в этом году произведена замена тепловых сетей города Новочебоксарска, на что было направлено 79,2 млн. рублей, в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60,1 млн. рублей.

Источник: чувашинформ.рф.