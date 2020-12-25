Реформирование институтов развития в Чувашии должно быть завершено в середине января

Такую задачу поставил Глава Чувашской Республики Олег Николаев в ходе заседания Высшего экономического совета Чувашской Республики 25 декабря.

Сейчас в регионе ведется трансформация институтов развития и институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Проведена аналитическая и инвентаризационная работа, выработаны подходы по ее реализации, сообщил руководитель региона.

«Мы поставили перед собой задачу это сделать в середине января, чтобы подобные организации работали по принципу единого института инвестиционного развития. Чтобы каждая идея, с одной стороны, фиксировалась, и с другой стороны, бралась в работу, поддерживалась на разных этапах. Сюда относится организационная, финансовая, имущественная поддержка, продвижение на рынок продукции, если это необходимо», – сказал он.

Ранее мы писали, в 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Чувашии будет выделено более 650 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.