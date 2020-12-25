Продолжайте верить в чудеса!

24 декабря в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» обучающаяся Шумерлинской школы-интерната Люба А. получила в подарок от коллектива ОАО «ШЗСА» компьютер, от ООО «Новая реальность» — бесплатный доступ к интернету. Так осуществилась новогодняя мечта девочки.



Акция «Ёлка желаний» касается не только детей, но и людей старшего поколения. В этом году акция уже подарила новогоднее настроение 27-ми пожилым шумерлинцам, а добрыми волшебниками стали 10 депутатов городского собрания.



Мероприятие принесло радость не только получателям подарков. Оно стало полезным опытом и для депутатов, принявших участие в акции. Исполняя желания и даря внимание, народные избранники 10-ти избирательных округов увидели, что наши пожилые, невзирая на одиночество или преклонный возраст, не растеряли позитив, были рады визиту гостей и ждут снова своих добрых волшебников. Так новогодняя сказка пришла в дома тех, кто уже в силу возраста перестал верить в чудеса.



Источник: сайт ШКЦСОН.