При Главе Чувашии создан совет экспертов в области оценки управленческих компетенций

Олег Николаев подписал Указ о дополнительных мерах по развитию кадрового потенциала Чувашской Республики, в соответствии с которым создан Совет экспертов в области оценки управленческих компетенций при Главе Чувашской Республики. Отдельным распоряжением Главы утвержден его состав.

Вести работу с Советом экспертов будет Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики. В состав совета вошли специалисты организаций с опытом работы в сфере оценки персонала.

Олег Николаев в ходе церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий в Чувашской Республике», которая состоялась сегодня в Доме Правительства, пояснил, что Совет экспертов должен стать действенным инструментом поиска управленцев.

«Задача Совета экспертов – вырабатывать формы развития кадровой работы, формулировать рекомендации для руководства республики, дальше это реализовывать, применять и отрабатывать инструменты оценки сотрудников в разных сферах. Затем через конкурсы отбирать заинтересованных работников. Главное – чтобы у людей горели глаза, необходимые компетенции можно нарастить за счет учебы, повышения квалификации, — подчеркнул он. — Это должно помочь сформировать мощный резерв кадров на должности государственной службы».

Источник: чувашинформ.рф