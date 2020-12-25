Олег Николаев: инвестиционный портал Чувашии не должен находиться в аморфном состоянии

Глава Чувашии в своем инвестиционном послании, озвученном в ходе заседания Высшего экономического совета 25 декабря, обратил внимание на состояние инвестиционного портала Чувашской Республики.

Олег Николаев заявил о необходимости существенно переработать имеющийся сайт, который, по его словам сейчас «находится в полуаморфном состоянии».

«Переработав его, мы должны поддерживать там актуальную информацию. Этот портал должен быть каналом общения с инвесторами и поддержки их на разных этапах», – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, как мы ранее сообщали, в инвестиционном послании Олег Николаев рассказал о налоговых преференциях для бизнеса, трансформации институтов его поддержки, а также о возможностях развития предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф.