ОЛЕГ НИКОЛАЕВ: Главное – есть понимание того, как надо действовать

Каким стал 2020 год для Чувашии и что республику ожидает в ближайшем будущем, какие проблемы требуют решения и на что сегодня есть запрос от жителей региона? Эти и другие темы были озвучены в ходе пресс-конференции Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Мероприятие прошло 24 декабря в режиме видеоконференции. Своеобразные «корпункты» были организованы в нескольких редакциях районных и республиканских СМИ по кустовому принципу. Так, в Шумерлю для участия в пресс-конференции приезжали наши коллеги из Алатыря и Порецкого района.

Конечно, тема пандемии была одной из ключевых. Олег Николаев сообщил, что осенний период стал более напряженным, чем весенний, — число заболевших COVID-19, в том числе с более высокой тяжестью течения заболевания, превысило прежние значения. Но система здравоохранения республики адекватно отреагировала на рост инфицированных: если весной было развернуто 1955 коек и на борьбу с пандемией были мобилизованы порядка 5 тысяч медицинских работников, то сегодня для оказания помощи таким пациентам развернуто 3295 коек и задействовано 17 тысяч человек медицинского персонала разных специальностей. Глава Чувашии рассказал, что на решение задач, связанных с пандемией коронавируса, было направлено около 7 млрд рублей, из них порядка 5 млрд рублей — средства федерального бюджета. Это позволило оперативно перепрофилировать, обеспечить всем необходимым больницы и медиков и удержать ситуацию под контролем.



Средства направлялись и на поддержку отраслей экономики. Субъектам малого и среднего предпринимательства в этом году был выделен 1 млрд рублей, средства освоены в полном объеме. И меры поддержки будут расширены и продолжены в году наступающем. Например, по 1 млрд рублей ежегодно будет поступать в регион на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии (ИПСЭР) до 2024 года. Часть средств, а именно 650 млн рублей, направят на поддержку малого и среднего бизнеса, сказал Олег Николаев, добавив, что при условии активной реализации программы и досрочного достижения контрольных показателей есть возможность получить дополнительные 5 млрд рублей. Оставшиеся 350 млн рублей планируется направить на развитие инфраструктуры при строительстве жилья и на субсидирование ипотечных кредитов, что позволит оживить строительную отрасль и достичь показателей национальных целей в части обеспечения людей доступным и комфортным жильем.



Твердый фундамент для дальнейших действий заложен, уверен руководитель региона. Он подчеркнул, что в региональном бюджете на ближайшие три года удалось найти баланс с точки зрения ограничений и планов развития: «Бюджет получился достаточно прогрессивный. Увеличили формы поддержки социальной сферы, экономики. Заложили существенные увеличенные обязательства по инвестиционным проектам, прежде всего по инфраструктурным, которые направлены на обеспечение потребностей населения и создание условий для развития бизнеса и предпринимательской активности».



Не преминули поинтересоваться журналисты темой мер финансовой поддержки людей, получивших статус «детей войны». Ранее в ряде СМИ прошла информация о такой возможности — в виде льготы при оплате коммунальных услуг. «Мы готовы выделить уже на следующий год средства, чтобы реализовать финансовые меры поддержки, — сообщил, отвечая на вопрос, Олег Николаев. — Я со своей стороны задачи перед Кабинетом Министров Чувашской Республики поставлю. Как задачу обозначу и в ходе своего Послания Госсовету Чувашии».



Были вопросы и по коммунальной тематике. Например, не планируется ли в Чувашии заморозить тарифы на коммунальные услуги по аналогии с тарифами на вывоз мусора? Замораживание тарифов будет вести к усугублению ситуации, выразил мнение Глава. «Мы с вами можем, заморозив тарифы, также заморозить возможность развития самих коммунальных систем, — обосновал его Олег Николаев. — Могу сказать, что каждый день ко мне приходят сводки происшествий, в них где-то десяток прорывов холодной, горячей воды, отключения электроэнергии. Почему это происходит? Потому что сети изношены, притом очень серьёзно. …Возможно, мы сегодня и получим облегчение, но через год или два получим проблему». Руководитель региона подчеркнул, что отдает приоритет привлечению инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.



Говоря о своей команде, Олег Николаев дал оценку работе сформированного им правительства: «…В целом Кабинет Министров Чувашской Республики с вызовами справился», — и призвал новых глав администраций муниципалитетов не бояться обнародовать проблемы и вести диалог. «Недоведение информации о той или иной проблеме является по сути укрывательством этой проблемы, – считает Глава Чувашии. — Из-за этого руководство республики, лично я не знаем реальной ситуации. А если не знать реальной ситуации, то невозможно адекватно среагировать на ту или иную проблему». Журналистам он признался, что пока не все руководители готовы работать в таком формате.