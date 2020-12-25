Глава Чувашии Олег Николаев впервые выступил с инвестиционным посланием к предпринимательскому сообществу и органам власти на заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики 25 декабря.

В рамках выступления руководитель региона подвел итоги работы по улучшению инвестиционного климата, рассказал о налоговых преференциях для бизнеса, трансформации институтов его поддержки, а также о возможностях развития предпринимательской деятельности на территории Чувашской Республики.

«Если посмотрим на итоги года, то вся деятельность, которую мы проводили совместно, в том числе в рамках заседаний Высшего экономического совета, нам позволила в целом удержать экономику Чувашской Республики на достаточно стабильном уровне и, я бы так выразился, обеспечить минимальный спад как объемов промышленного производства, так и валового регионального продукта. А по отдельным отраслям, в частности – по сельскому хозяйству, мы фиксируем существенное повышение. Более всего радует, что это повышение не от низкой базы, а последовательное, которое идет уже последние несколько лет», – отметил руководитель региона.

Так, по предварительным данным валовой региональный продукт по Чувашской Республике за 2020 год составил 308,7 млрд рублей или 98,5% к 2019 году. Объем промышленного производства по оценке составит 99,5%, индекс производства сельскохозяйственной продукции – 105%.

Олег Николаев также подчеркнул, что Чувашская Республика должна активно включиться в решение поставленной Президентом страны задачи о запуске нового инвестиционного цикла, в котором реальный рост инвестиций в 2030 году должен составить 70 процентов.

Источник: чувашинформ.рф.