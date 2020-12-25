На едином номере по коронавирусу 122 заработал голосовой помощник

На бесплатной горячей линии по коронавирусу, действующей в Чувашии по короткому номеру 122, запущен интеллектуальный голосовой помощник. У робота жители республики могут узнать результаты теста на COVID-19.

Для того, чтобы связаться с голосовым помощником, нужно в тональном режиме набрать цифру 1. Система предложит пациенту назвать номер направления и дату рождения. Робот проанализирует полученную информацию, в автоматическом режиме сверит с данными из Республиканской медицинской информационной системы и озвучит результат гражданину. Вся процедура занимает менее минуты.

Напомним, что по номеру 122 в Чувашии работает специальный колл-центр, специалисты которого предоставляют всю необходимую информацию по ситуации с коронавирусной инфекцией. Жители региона могут получить консультацию по вопросам льготного лекарственного обеспечения, стимулирующих выплат медицинским работникам, поддержки бизнеса, психологической помощи, а также оставить заявку на помощь волонтёров.

Отметим, что направление на исследование на коронавирусную инфекцию выписывает врач. В этом документе указывается почтовый адрес, номер телефона, электронная почта. После сдачи анализа в лабораториях республики у пациента на руках остается квиток с номером направления и QR-кодом.

Результат теста можно узнать несколькими способами. Самый простой – отсканировать QR-код и посмотреть в системе. Пользователи Портала госуслуг могут ознакомиться с результатами в личном кабинете. Если гражданин указал электронную почту, то справка придет и туда. Также можно воспользоваться сайтом covid.cap.ru и голосовым помощником по номеру 122.

Источник: info.cap.ru/.