Завершается формирование реестра требований участников долевого строительства ЖК «Ривьера»

25 декабря первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов совместно с представителями администрации г. Чебоксары, прокуратуры и регионального Фонда защиты прав дольщиков встретился с дольщиками ЖК «Ривьера», расположенного в Речном порту г. Чебоксары.

Напомним, в июне этого года в отношении застройщика ООО Фирма «Старко» была введена процедура конкурсного производства, также в адрес федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства направлено ходатайство от имени Главы Чувашии о финансовой поддержке для завершения строительства объекта.

Для получения финансирования необходимо решить процедурные вопросы. Конкурсный управляющий формирует реестр требований участников долевого строительства. По его словам, в настоящее время он сформирован на 70%, к февралю 2021 года планируется его завершить.

Также были проведены мероприятия по регистрации объекта незавершенного строительства, проведена оценка рыночной стоимости.

На прошлой неделе в Чебоксарах были представители федерального фонда для оценки технического состояния объекта. «Это делается для того, чтобы определить его общее состояние и укрупненно посчитать, сколько стоит завершение строительства. На основе этих данных фондом будет приниматься решение – достраивать объект, либо выплатить компенсацию дольщикам», – пояснил Владимир Максимов.

Если Наблюдательный совет федерального фонда примет решение о достройке ЖК «Ривьера», предстоит заключить соглашения с региональным фондом и республикой. Затем через суд права на объект полностью передаются региональному фонду, который фактически становится новым застройщиком. Фонд заказывает техническое обследование объекта, проводит корректировку проектно-сметной документации и затем отбирает подрядчика для завершения работ.

«Мы планируем, что к концу 3 квартала следующего года удастся выйти на стройку и в течение 2022 года полностью завершить объект», – подчеркнул замминистра строительства.

Отметим, что Минстроем Чувашии для дольщиков работает горячая линия. Вопросы можно задать по телефону 56-51-01. Кроме того, в соцсети ВКонтакте создана группа «Дольщики Чувашии», где размещается вся актуальная информация по проблемным объектам долевого строительства.

Источник: чувашинформ.рф