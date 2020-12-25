ГКЧС Чувашии исполнили новогоднее желание 5-летнего мальчика Тиграна

В России стартовал проект по исполнению желаний «Мечтай со мной», где снимают с «Елки желаний» игрушечные снежинки, на которых записаны новогодние желания детей. Традиция совершать чудеса в канун праздника уже кажется такой же естественной, как сам Новый год.

Заместитель председателя ГКЧС Чувашии Николай Иванов снял с новогодней елки письмо с пожеланием 5-летнего мальчика Тиграна из г. Чебоксары.

Тигран загадал в качестве подарка конструктор LEGO. Сегодня, 25 декабря, Николай Иванов встретился с ребенком и ее мамой возле главной ёлки парка отдыха «Дорисс-парк» и вручил 3 конструктора LEGO с интересными и разнообразными моделями военной техники.

«Уверен, исполненная заветная мечта, увлекательный мир сборки конструкторов LEGO подарит мальчику хорошее настроение, массу ярких положительных эмоций», — прокомментировал заместитель председателя ГКЧС Чувашии.

Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития Чувашии также присоединился ко Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».

Источник: чувашинформ.рф.