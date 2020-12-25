 В операционном блоке кардиодиспансера в Чебоксарах завершили установку комплекса «чистые помещения»

Причем сделано это, как сообщили в пресс-службе медучреждения, за счет средств республиканского бюджета. Комплекс «чистые помещения» установлен в 8 операционных кардиодиспансера и обеспечит профилактику развития внутрибольничной инфекции и снижение риска развития послеоперационных и инфекционных осложнений.

«Сегодня мы видим первые шаги в модернизации кардиохирургической службы учреждения республиканского уровня. Это шаги в будущее. Комплекс «чистые помещения» повышает статус республиканского кардиодиспансера. Мы можем гордиться тем, что у нас операционные такого же уровня, как в большинстве федеральных центров. В скором времени наши граждане получат возможность лечиться по-новому в более качественных условиях», – отметил Владимир Степанов и добавил, что в проекте — дооснащение операционных современным оборудованием.

Отметим, что ежегодно в диспансере проходят лечение более 5000 человек. Получают консультативную помощь более 30 тысяч пациентов. Каждый год проводятся более 2000 операций на сердце и сосудах.

Источник: чувашинформ.рф