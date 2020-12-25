В Минобразования Чувашии наградили победителей и призеров VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

Сегодня состоялась церемония торжественного вручения дипломов победителям и призерам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и их наставникам. С высокими результатами их поздравил заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Николай Жуков.

Чемпионат «Абилимпикс» проходил в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября 2020 года. В состав сборной команды Чувашской Республики для участия в чемпионате вошли 18 участников по 15 компетенциям: 10 участников в категории «Студенты» и 8 участников в категории «Школьники».

Результаты:

Победитель в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» — Ольга Чернухина, студентка 2 курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа.

Ее наставник – Татьяна Власенкова, преподаватель ЧЭТК, национальный эксперт Чемпионатов Абилимпикс с 2018 года, с 2020 года — Главный эксперт. Подготовила в 2019 году серебряного призера V Национального Чемпионата.

Победитель в компетенции «Вязание спицами» — Екатерина Воронова, учащаяся 8 класса Цивильской школы-интерната № 1.

Ее наставник — Надежда Софонова, учитель профильного труда (швейное дело), имеет высшую категорию и опыт работы более 30 лет.

Бронзовый призер по компетенции «Промышленная робототехника» — Павел Кудрявцев, студент 4 курса Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа.

Его наставник — преподаватель МЦК-ЧЭМК Олег Николаев, имеет опыт работы более 20 лет, является экспертом и подготовил бронзового призера Worldskills 2020.

Бронзовый призер по компетенции «Швея» — Аделина Петрова, студентка 1 курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа.

Ее наставник — Елена Лаптева, преподаватель ЧЭТК, национальный эксперт Чемпионатов Абилимпикс с 2018 года. Подготовила в прошлом 2019 году серебряного призера V Национального Чемпионата.

Поздравляем!

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики