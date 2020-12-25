Будем прививаться!

В Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-ВАК», сообщил главный врач учреждения Сергей Демьянов. 23 декабря начата вакцинация медицинских работников. В первую очередь вакцинации, кроме медиков, подлежат педагоги, социальные работники и сотрудники МФЦ на добровольной основе.

В январе 2021 года ожидается поступление следующей партии вакцины, уточнил главврач, и категории прививаемых будут расширены. Сделать прививку могут люди без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 60 лет.



После прививки от COVID-19 необходимо придерживаться ряда правил, рекомендует Роспотребнадзор: следует избегать стрессов, переохлаждения и перегрева, не потреблять в пищу продукты, провоцирующие аллергическую реакцию.



Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить препаратом группы риска — врачей, учителей и соцработников. Президент сообщил, что в самое ближайшее время объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз, что позволит начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию». В столице массовая вакцинация стартовала 4 декабря.



Сейчас доступна вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Ее создали на основе платформы вектора аденовируса человека. По итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний препарат показал эффективность 95 %.

Ольга Дмитриева.