Библиотеки нового поколения появятся в каждом районе Чебоксар

Опыт по созданию мультифункциональных пространств будут перенимать и другие муниципалитеты. Об этом заявил Олег Николаев на презентации модернизированной библиотеки имени В. Чаплиной в этот четверг.

Ее обновили в рамках пилотного проекта «Библиотека нового поколения». Теперь это многофункциональное современное пространство с мультимедийным оборудованием для обучения и творчества.

Помимо читального зала, там есть коворкинг-зона, музыкальный салон, интро-зал с гаджетами виртуальной реальности и программами для моделирования.

На модернизацию библиотеки было направлено свыше 14,5 млн рублей. Кроме того, в соответствии с указом Главы Чувашии еще более 800 тыс. рублей выделены на укомплектование книжного фонда.

«Когда я приступил к исполнению своих обязанностей, ко мне обращалось много людей по поводу возможного закрытия библиотеки. Тогда совместно с администрацией города мы выработали решение создать на ее базе совершенно новое многофункциональное пространство для чтения и развития», – отметил руководитель региона.

При этом Олег Николаев поручил учитывать самобытные особенности национальной культуры при оформлении библиотек.

Ранее мы писали, библиотека нового поколения открылась в Моргаушском районе.

Источник: чувашинформ.рф.