Чувашия вошла в топ-5 народного голосования среди 52 регионов-миллионников

Организаторы проекта «ТопБЛОГ» подвели промежуточные итоги голосования на право проведения блог-тура «Россия – страна возможностей». В его рамках пользователи выбирают регионы России, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники, среди которых – телеведущая Елена Летучая, инстамама Ирина Акопян и многие другие.

В номинации «Субъекты РФ с численностью свыше 1 млн», в которой представлено 52 региона, Чувашская Республика имеет большие шансы на победу. В данный момент она находится на третей строчке рейтинга. За Чувашию проголосовало более 5,8 тысяч человек. Лидирующую позицию занимает Челябинская область с 12,7 тысяч голосов. На втором месте – Красноярский край (10,3 тыс.). Четвертая и пятая строчка с небольшой разницей у Брянщины и Забайкалья – 4,1 и 4 тыс., соответственно.

Однако ситуация может измениться. Народное голосование будет длиться еще целый месяц в официальном сообществе президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте: https://vk.com/wall-162671848_12864

«Народное голосование пройдет до 25 января следующего года. По его итогам мы сформируем шорт-лист претендентов. Регионам, которым отдадут предпочтение россияне, после этого нужно будет заполнить заявки и подтвердить свое желание участвовать в дальнейшей борьбе. С 15 до 25 февраля 2021 года пройдет финальный этап: экспертный совет определит 5 абсолютных победителей и 10 призеров. В ходе блог-тура победители проекта и их наставники посетят 15 субъектов России, где снимут фильмы о их туристических жемчужинах. В каждом пункте, в который отправятся наши участники, их наставники проведут открытые бесплатные мастер-классы и творческие встречи», – рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В регионы, признанные абсолютными победителями, приедут самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» и их наставники – известные блогеры с многомиллионной аудиторией. Вместе они снимут фильмы о туристических местах, интересных событиях и людях в каждой территории, которую посетят. Кроме того, они проведут творческие встречи и мастер-классы для местных жителей.

«Мы хотим повысить привлекательность туризма внутри России, популяризировать исторические, природные и архитектурные памятники нашей страны. Это невозможно без мощного освещения в соцсетях. В нашем проекте «ТопБЛОГ» есть целое направление «Лайфстайл и путешествия»: его участники станут новыми амбассадорами регионов. Во время блог-тура они и представители других треков проекта вместе со своими наставниками сделают сотни постов. Значит, миллионы подписчиков увидят самые красивые города и места нашей страны. Уверен, что их впечатления вдохновят россиян на новые туристические открытия», – добавил Алексей Комиссаров.

Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов.

Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей». Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 15 января 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.

Источник: АНО «Россия – страна возможностей».