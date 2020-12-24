Правительство Чувашии предложит «детям войны» финансовые меры поддержки

Об этот заявил сегодня Глава республики Олег Николаев в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Моргаушской районной газеты.

Руководитель региона рассказал, что обсуждается возможность предоставления людям, имеющим статус «дети войны», меры финансовой поддержки в виде льготы при оплате коммунальных услуг.

«Мы готовы выделить уже на следующий год средства, чтобы реализовать финансовые меры поддержки. Надеюсь, что уже в следующем году эта мера будет реализована. Я со своей стороны задачи перед Кабинетом Министров Чувашской Республики поставлю. Как задачу обозначу его и в ходе своего Послания Госсовету Чувашии», — подчеркнул он.

Напомним, закон о закреплении статуса «детей войны» был принят в апреле этого года по инициативе Олега Николаева. На первом этапе были установлены нематериальные меры поддержки «детям войны».

Этот статус присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим на территории Чувашии.

Источник: чувашиныорм.рф