24 Дек

Олег Николаев: осенняя волна коронавируса оказалась тяжелее весенней

Об этом рассказал Глава Чувашии Олег Николаев в ходе пресс-конференции с представителями средств массовой информации сегодня, 24 декабря.

В осенний период пандемии число заболевших COVID-19, в том числе с более высокой тяжестью течения заболевания, превысило значения, которые были весной, сообщил он.

«На первоначальном этапе мы начинали с нескольких десятков специализированных коек для лечения пациентов по этому направлению и с нескольких десятков медиков, которые имели соответствующие   компетенции. К весне у нас было развернуто 1955 коек, на борьбу с пандемией мобилизовано порядка 5 тысяч медицинских работников», — проинформировал руководитель региона.

На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 3295 коек, задействовано 17 тысяч медицинского персонала разных специальностей.

Источник: чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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