Олег Николаев: заморозка тарифов на ЖКУ может привести к росту коммунальных аварий

На пресс-конференции 24 декабря Глава Чувашии рассказал, почему не планирует «замораживать» тарифы на коммунальные услуги.

«Мы с вами можем, «заморозив» тарифы, также «заморозить» возможность развития самих коммунальных систем. Могу сказать, что каждый день ко мне приходят сводки происшествий, в них где-то десяток прорывов холодной, горячей воды, отключения электроэнергии. Почему это происходит? Потому что сети изношены, притом очень серьёзно. И «замораживание» тарифов будет вести к усугублению ситуации. Возможно, мы сегодня и получим облегчение, но через год или два получим проблему. Понимая это, будет преступлением лично с моей стороны играть на этой теме», – прокомментировал Олег Николаев вопрос корреспондента ИА «Regnum» о заморозке тарифов.

Руководитель региона подчеркнул, что отдает приоритет привлечению инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В Чувашии ежегодная индексация тарифов произойдет с 1 июля 2021 года. В среднем тарифы будут увеличены на 3,4%.

Напомним, что в этом году в республике были «заморожены» тарифы на вывоз мусора.

Источник: чувашинформ.рф