Гимназисты поддержали Всероссийскую акцию #Новогодниеокна

Приближение самого волшебного, сказочного праздника «Новый год» погружает нас в чудеса, волшебство, делает нас чуточку тревожней и радостней. С особым нетерпением ждут праздника и взрослые и дети. Традиция украшать дом к Новому году насчитывает тысячи лет, с каждым годом охватывает всё больше людей.

Обучающиеся, родители, педагоги МБОУ «Гимназия №8» в рамках Всероссийской акции #Новогодниеокна приняли участие в подготовке к празднику, почувствовав волшебство приближающейся сказки. Решив украсить окна к новому году, мы не только готовим дом к празднику, но и делимся праздничным настроением с окружающими.

Присоединяйтесь к нам! Почувствуйте волшебство повсюду!