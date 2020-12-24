В Чувашии с коронавирусом борются 17 тысяч человек

Такие данные озвучены Главой республики Олегом Николаевым в этот четверг в ходе пресс-конференции с представителями СМИ.

Нагрузка на систему здравоохранения значительно возросла, объяснил руководитель региона. Для сравнения: весной лечением пациентов с COVID-19 занимались порядка 5 тысяч медиков.

В частности, серьезная нагрузка легла на службу скорой медицинской помощи.

«В стандартном режиме функционирования в сложные эпидемиологические времена у нас скорая медицинская помощь получала 90-100 вызовов в сутки, в пандемию — 600 и более звонков в сутки», — рассказал руководитель региона. Кроме того, выросло время обслуживания одного пациента.

Из бюджета на борьбу с новой коронавирусной инфекцией было направлено около 7 млрд рублей, из них порядка 5 млрд рублей — средства федерального бюджета. Это позволило оперативно перепрофилировать, обеспечить всем необходимым больницы и медиков и удержать ситуацию под контролем.

Источник: чувашинформ.рф