В рамках ИПСЭР в 2021 году Чувашия получит еще 1 миллиард рублей

До 2024 года на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии будет выделяться по 1 миллиард рублей в год. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев напомнил на пресс-конференции 24 декабря, отвечая на вопрос собственного корреспондента ИА ТАСС.

Выделенный в этом году один миллиард рублей правительство республики направило на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства освоены на 100%, о чем мы сообщали ранее.

«Есть вероятность, что если программа будет реализовываться активно, если ее показатели будут достигнуты в более ускоренном порядке, то будет возможность получения дополнительных 5 млрд рублей. И мы, конечно же, нацелены на то, чтобы реализовать такую возможность», – заметил Олег Николаев.

Он также добавил, что в следующем году часть средств в рамках ИПСЭР, а именно 650 миллионов рублей, будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Еще 350 млн рублей будут направлены на развитие строительной отрасли – на развитие инфраструктуры при строительстве жилья, а также на субсидирование ипотечных кредитов», – уточнил Глава республики. По его словам, это позволит активизировать процесс строительства жилья и достичь показателей национальных целей, а также обеспечить людей доступным и комфортным жильем.

Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы разработана Минпромторгом России совместно с правительством Чувашской Республики и нацелена на устранение отклонения отдельных социально-экономических показателей от среднероссийского уровня. ИПСЭР является составной частью Комплексной программы социально-экономического развития республики.

Общий объем финансирования программы за все годы ее реализации составит 5 миллиардов 50 миллионов рублей, из них 5 миллиардов рублей – это федеральные средства.

Источник: чувашинформ.рф.