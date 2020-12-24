В период пандемии нагрузка на операторов call-центра «03» возросла в шесть раз

В ходе пресс-конференции Глава Чувашии Олег Николаев отметил напряженную работу службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Если раньше в call-центр на каждого оператора поступало 90-100 вызов в сутки, то в самый пик пандемии таких звонков было более 600. Всего в службу «03» поступает до 3 тыс. звонков в сутки.

Колоссальные нагрузки испытывают и бригады скорой помощи. «Пациента с COVID-19 нельзя просто доставить в больницу. Время, необходимое на такой вызов, значительно удлиняется, так как сначала пациента необходимо доставить в центр КТ-диагностики, дождаться результата и только потом изолировать его в домашних условиях, либо в стационаре», — пояснил Глава Чувашии.

Олег Николаев сообщил, что разгрузить службу скорой медицинской помощи позволят 53 автомобиля неотложной помощи, которые переданы в больницы республики. На днях ожидается поступление еще 20 автомобилей неотложной помощи по линии Минпоромторга.

Источник: чувашинформ.рф.