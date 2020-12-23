Чувашии ввели в эксплуатацию сразу три новых газовых автозаправки

Церемония открытия современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций прошла сегодня. Первая новая газовая заправка открылась на трассе М7 в Козловском районе, вторая – на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе, третья – на Вурнарском шоссе в Чебоксарах рядом с уже действующей.

«Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке. Благодаря партнёрству «Газпром газомоторное топливо» и коллегами из «Транзит Сити» нам удалось выполнить возложенные на себя обязательства, завершить и ввести в эксплуатацию все заправочные станции в срок. И самое главное, у нас появляется хорошая инфраструктура и мотивация автовладельцев переходить на более экологическое и экономическое топливо», — прокомментировал Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин отметил, что в стране наблюдается тенденция роста использования газомоторного топлива.

Проектная производительность каждой АГНКС составляет 6,5 млн куб. м природного газа в год. На станции расположено по 4 заправочных поста и колонка для наполнения передвижных автогазозаправщиков. Современное надежное оборудование, состоящее преимущественно из отечественных комплектующих, позволяет в сутки обслуживать по 300 единиц техники на каждой заправке.

Источник: чувашинформ.рф