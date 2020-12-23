Руководитель Минспорта Чувашии обсудил с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики проведение предолимпийского чемпионата России в Чебоксарах

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров своей странице в Инстаграм подвёл итоги рабочей командировки в Москву. Там он провёл ряд рабочих встреч с представителями Олимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций.

В Олимпийском комитете России министр обсудил вопросы развития и популяризации олимпийского движения в республике, а также работу регионального Олимпийского совета.

На встрече с вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России Валентиной Никаноровой Министр физической культуры и спорта Чувашии обговорил реализацию совместных проектов. Также подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве.

С руководством Всероссийской федерации лёгкой во главе с президентом Петром Ивановым стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая организацию на территории республики всероссийских соревнований, подготовки спортсменов к олимпийскому сезону, антидопинговому обеспечению.

«В Чувашии любят легкую атлетику, и мы всегда готовы проводить соревнования любого масштаба. Стадион в Чебоксарах является одной из главных легкоатлетических арен в стране, он готов принять в 2021 году предолимпийский чемпионат России», — отметил Василий Петров. Он также сообщил, что ближайших планах региональных властей — строительство в Чебоксарах крытого легкоатлетического манежа.

В ходе встречи также обсуждался вопрос подготовки соглашения о сотрудничестве между Чувашской Республикой и Всероссийской федерацией легкой атлетики. Документ планируют подписать в январе 2021 года в рамках проведения в Новочебоксарске юношеского первенства России по лёгкой атлетике.

Источник: чувашинформ.рф