Путин по предложению ЕР поручил удвоить выплаты медикам за работу с COVID-19 на праздники

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках. Об этом пишет РИА «Новости».

«В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин.

Он добавил, что это обосновано с социальной точки зрения и будет справедливым, потому что не все медики еще получили вакцину от коронавируса, поэтому сохраняется риск их заражения.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Источник: gazeta.ru