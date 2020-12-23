Путин поддержал предложение единороссов о выходном 31 декабря

Лидер фракции «Единой России» в ГосдумеСергей Неверов предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Глава государства поддержал эту идею, сообщает ТАСС.

По словам Неверова, решение сделать 31 декабря выходным принято уже во многих регионах. «"Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — объяснил он в ходе расширенного заседания Госсовета.

31, действительно, уже там очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержатьВладимир Путин

Президент отметил, что у россиян много праздников в Новый год и «одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас».

Источник: lenta.ru