Почти 17 тысяч вопросов и предложений поступило от жителей Чувашии с начала года

Благодаря аналитической системе «Инцидент Менеджмент» за период с января по декабрь 2020 года в Чувашии было отработано около 16700 обращений от жителей региона. Это почти в два раза больше, чем за весь 2019-ый год.

Чаще всего жители республики задают вопросы по теме благоустройства и содержания территорий и общественных пространств. Таких обращений ежегодно поступает более двух тысяч.

Например, чебоксарец сообщил в социальных сетях о дереве, которое закрывает обзор автомобилистам, создавая опасную ситуацию. Администрация города отреагировала на сигнал. Проблему устранили. Автору поста сообщили об этом в комментариях.

Еще один житель столицы сообщил на свой страничке в инстаграм об ужасном состоянии тротуара возле ж\д вокзала. Дорогу привели в нормативное состояние. Позитивный ответ от автора поста не заставил себя долго ждать.

Отметим, что система «Инцидент Менеджмент» стала базовой платформой для Центра управления регионом Чувашской Республики, который заработал в регионе с ноября этого года.

Новая структура позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочётов. Так, менее трех часов понадобилось коммунальщикам столицы Чувашии, чтобы отреагировать на сообщение горожанки о снежных завалах. Проблема была устранена качественно.

А вот жители Мариинского Посада пожаловались через социальные сети на елку, которую установили в городе в преддверии новогодних праздников. Реакция местной администрации последовала незамедлительно — дерево заменили, украсили яркими игрушками.

Источник: чувашинформ.рф