Около 700 семей Чувашии улучшили жилищные условия благодаря сельской ипотеке

Объем кредитов по сельской ипотеке, выданных Россельхозбанком в Чувашии, превысил 1 млрд рублей. Около 700 семей смогли улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру или дом в малых городах и селах республики. Более 50% взявших кредиты – молодые семьи, которые решили связать свою жизнь с работой в АПК или на сельских территориях.

«Мы выполнили обещание выдать селянам более 1 миллиарда рублей льготных кредитов, данное руководству республики в марте этого года, когда программа только стартовала, – говорит директор Чувашского филиала Ирина Письменская. – Рады, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, смогли оправдать возложенное на нас высокое доверие. Я искренне благодарю всех, кто помог в достижении этого показателя, по которому Чувашия входит в число лучших российских регионов».

В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты нашего региона, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Шумерля. Участвовать в ней могут как селяне, так и городские жители.

Кроме того, Чувашия – один из немногих регионов, где по инициативе Главы Республики установлено дополнительное субсидирование процентной ставки по сельской ипотеке с 3% до 0,1% годовых. Такие выплаты из республиканского бюджета уже получили 59 граждан на 578 тыс. рублей. В их числе 12 многодетных семей, 12 специалистов сельскохозяйственных предприятий, 23 работника социальной сферы села, 7 муниципальных служащих и 5 работников потребительской кооперации.

«Банк активно сотрудничает с министерством в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». И мы надеемся, что в новом году Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса продолжит наращивать финансирование данной программы», – отметила заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Инна Волкова.

Источник: чувашинформ.рф.